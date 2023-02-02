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Kocaeli'de evde Hint keneviri yetiştiren 4 zanlı gözaltına alındı

AA

Kocaeli'de evde Hint keneviri yetiştiren 4 zanlı gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, uyuşturucu elde etmek amacıyla Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesi kapsamında ilçedeki bir evde sera kurularak uyuşturucu madde ekimi yapıldığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, dikili vaziyette 50 kök Hint keneviri ile bitkiyi yetiştirmede kullanılan gübre, ışıklandırma sistemi, elektrik ve havalandırma aparatları ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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