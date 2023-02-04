Kocaeli'de rüşvet aldığı iddia edilen icra memuru tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde rüşvet aldığı öne sürülerek gözaltına alınan icra memuru tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, borcunu kapatmak isteyen müşteki A.Z'nin, Kocaeli İcra Müdürlüğü Mali İşler Bürosunda görevli icra memuru F.N'nin kendisinden rüşvet talep ettiği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Müşteki A.Z, ilgili birimlere bilgi verilmesinin ardından şüpheli F.N'nin kişisel hesabına istediği parayı aktardı.

Paranın F.N'nin hesabına geçtiğinin belirlenmesi üzerine icra memuru hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince kurumda gözaltına alınan F.N'nin üst aramasında bulunan ve rüşvet yoluyla aldığı değerlendirilen bir miktar paraya el konuldu. Ayrıca zanlının banka hesabı bloke edildi.

Şüpheli icra memuru, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "irtikap" suçundan tutuklandı.

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