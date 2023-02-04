Kocaeli'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

F.Z. idaresindeki 41 HK 904 cip, Köseköy İstasyon Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi tren istasyonu mevkisinde E.V. yönetimindeki 41 AKC 629 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler F.Z. ve E.V. ile araçlardaki F.K, Y.E, M.Z, H.Z. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Y.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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