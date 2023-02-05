Short Track Federasyon Kupası-3 müsabakaları Kocaeli'de yapılacak

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KOCAELİ (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun 2022-2023 sezonu faaliyet programında yer alan "Short Track Federasyon Kupası-3" Kocaeli'de düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda 24 Şubat'ta başlayacak şampiyonaya katılan lisanslı ve yeni sezon vizesi yapılmış sporcular, kadın, erkek ve gençler kategorilerinde mücadele edecek.

Organizasyon, 26 Şubat Pazar günü sona erecek.





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