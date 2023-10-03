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        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı babasını silahla yaraladı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını silahla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 21:03 Güncelleme: 03.10.2023 - 21:10
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        Kocaeli'de bir kişi tartıştığı babasını silahla yaraladı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını silahla yaraladı.

        Tavşantepe Mahallesi Emirli Sokak'ta S.Ç. ile babası B.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda S.Ç, babası B.Ç'yi tabancayla bacağından yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı baba, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis olay yerinden kaçan S.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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