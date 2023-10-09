Kocaeli'de evde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yüzbaşılar Mahallesi 3018. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki V.Ç'ye ait dairede yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, bir çocuğu daireden çıkardı.
Dumandan etkilenen komşu A.G, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.