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        Kocaeli'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 20:53 Güncelleme: 09.10.2023 - 20:58
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        Kocaeli'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yüzbaşılar Mahallesi 3018. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki V.Ç'ye ait dairede yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, bir çocuğu daireden çıkardı.

        Dumandan etkilenen komşu A.G, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

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