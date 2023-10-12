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        Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Çetin oldu

        Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığına Ahmet Çetin seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:35 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:42
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        Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Çetin oldu
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        Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığına Ahmet Çetin seçildi.

        Karamürsel Öğretmenevi Sosyal Tesisi'nde yapılan kongrede, tek aday olan Çetin başkanlığa getirildi.

        Destek verenlere teşekkür eden Çetin, ilçede yaşayan Boşnakları Bosna Hersek'e götüreceklerini söyledi.

        Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da önceki başkan Erhan Yılmaz ve ekibine çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

        Bu tür derneklerin önemine işaret eden Yıldırım, yeni seçilen başkan ve yöneticilerine başarı diledi.

        Kongreye, AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete, MHP İlçe Başkanı Adnan Göktekin, CHP İlçe Başkanı Anıl Aksu, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Sağlam, belediye meclis üyeleri ve dernek üyeleri katıldı.

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