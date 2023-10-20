Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Beta Kimya Yeni Üretim Kampüsü Kocaeli'de açıldı

        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, "İnanıyoruz ki Türkiye güçlendikçe daha adil bir dünyayı inşa etmemiz de mümkün olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 14:29 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beta Kimya Yeni Üretim Kampüsü Kocaeli'de açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, "İnanıyoruz ki Türkiye güçlendikçe daha adil bir dünyayı inşa etmemiz de mümkün olacak." dedi.

        Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) faaliyete başlayan Beta Kimya Yeni Üretim Kampüsü'nün, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Varank, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diledi.

        Varank, "Masum binlerce insanı katleden İsrail'in devlet terörünü bir kez daha lanetliyorum. Bu teröre açıktan veya sessiz kalarak destek verenler, bu insanlık suçunun ortaklarıdır. Biz her platformda Filistinli mazlumların yanında durmaya, insanlığın onurunu savunmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki Türkiye güçlendikçe daha adil bir dünyayı inşa etmemiz de mümkün olacak." diye konuştu.

        Yeni bir tesisi ülkeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Varank, "Ülkemizin dört bir yanında üretimin, istihdamın ve ihracatın dinamosu olan güzide fabrikalarımızın temel atma veya açılış törenlerinde bulunmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Yaklaşık 2 milyar liralık bir yatırımla hayat bulan Beta Kimya GEBKİM Kampüsü, vatandaşlarımıza yeni istihdam imkanları oluşturacak." ifadelerini kullandı.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de Türkiye'nin ihracatla büyüdüğünü ve yükseldiğini belirterek, "Özellikle yerli ve milli noktasında kimya sektörünün yapmış olduğu bu yatırım için teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bu tesisle önümüzdeki dönemlerde yapılacak yatırımlarla cari açığın kapatılacağı çok büyük destekler olacağına canıgönülden inanıyorum." şeklinde konuştu.

        GEBKİM Başkanı Vefa İbrahim Aracı da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını kaydetti.

        GEBKİM olarak yaptıkları çalışmalara değinen Aracı, inşa çalışmaları süren ve gelecek yıl faaliyete geçecek tesislerinin bulunduğunu anlattı.

        Aracı, Türkiye'nin kimya sanayinde, ithalatı engelleyecek tesisler ve yatırımlarının olduğunu dile getirdi.

        - "Yüksek kalite ile inovasyondan güç alan büyük bir sanayi ailesi olmayı başardık"

        Beta Kimya AŞ Yönetim Kurulu ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister ise Filistin'de yaşanan insanlık dramından derin üzüntü duyduklarını dile getirerek, bölgeye bir an önce kalıcı barışın ve huzurun gelmesini temenni etti.

        Pelister, 5 kıtada yaklaşık 100 ülkeye ihracat yaptıklarından bahsederek, "Geldiğimiz noktada, radarına dünyayı alan, her geçen yıl küresel ufkunu biraz daha genişleten, yüksek kalite ile inovasyondan güç alan büyük bir sanayi ailesi olmayı başardık." dedi.

        Konuşmaların ardından Bakan Kacır, Varank, Vali Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Pelister, Gültepe ve Aracı, açılış kurdelesini kesti.

        Bakan Kacır ve protokol üyeleri, daha sonra tesisi gezdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        "Kardeşini neden öldürdün?" "Sevdiğim için!"
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Elif Nur açlıktan ölmüştü! Amcadan tüyler ürperten savunma!
        Elif Nur açlıktan ölmüştü! Amcadan tüyler ürperten savunma!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi!
        8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de işitme engelliler spor kulübü başkanı hakkında dolandırıcılık id...
        Kocaeli'de işitme engelliler spor kulübü başkanı hakkında dolandırıcılık id...
        Bakan Kacır: 13 gündür Filistin topraklarında bir mezalim yaşanıyor
        Bakan Kacır: 13 gündür Filistin topraklarında bir mezalim yaşanıyor
        24 kişiyi 3 milyon TL dolandırmakla suçlanan kulüp başkanı serbest kaldı
        24 kişiyi 3 milyon TL dolandırmakla suçlanan kulüp başkanı serbest kaldı
        Bakan Kacır, Beta Kimya Yeni Üretim Kampüsü açılış töreninde konuştu:
        Bakan Kacır, Beta Kimya Yeni Üretim Kampüsü açılış töreninde konuştu:
        Üç kardeşin Bilişim Vadisi'nde geliştirdiği oyunlar 177 ülkede oynanıyor
        Üç kardeşin Bilişim Vadisi'nde geliştirdiği oyunlar 177 ülkede oynanıyor
        Kocaeli'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
        Kocaeli'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı