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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 21:29 Güncelleme: 28.10.2023 - 21:29
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YıldızEntegre Kocaeli Stadyumu

        Hakemler: Mehmet Ali Özer, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

        Kocaelispor: Harun Tekin, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 74 Fofana), Candeias, Beridze (Dk. 85 Kouakou), Atila Turan, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 74 Mert Çölgeçen), Amaral (Dk. 63 Barış Alıcı), Burak Öksüz, Oğuz Ceylan, Douglas (Dk. 85 Atabey Çiçek)

        Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Nzaba, Enes Keskin (Dk. 64 Ensar Kemaloğlu), Mustapha Yatabare, Kayode, Yasin Güreler (Dk. 46 Özgür Çek), Sambou Yatabare (DK. 45+1 Akabueze), Alperen Babacan, Musa Çağıran, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 64 Buğra Çağıran), Rodrigues (Dk. 88 Oltan Karakullukçu)

        Goller: Dk. 30 Candeias, Dk. 77 Beridze (Kocaelispor), Dk. 88 Kayode, Dk. 90 Musa Çağıran (Gençlerbirliği)

        Sarı kartlar: Dk. 45+3 Burak Öksüz, Dk. 79 Harun Tekin (Kocaelispor), Dk. 11 Musa Çağıran, Dk. 28 Enes Keskin, Dk. 66 Kayode, Dk. 87 Nzaba (Gençlerbirliği)

        KOCAELİ

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