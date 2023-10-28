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        Kocaelispor-Gençlerbirliği maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile sahasında 2-2 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 23:10 Güncelleme: 28.10.2023 - 23:10
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        Kocaelispor-Gençlerbirliği maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile sahasında 2-2 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Maçın ardından Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlam, yeni bir galibiyet serisi başlatmayı ve ikinci sıradaki yerlerini korumak ve sağlamlaştırmayı hedeflediklerini ancak Gençlerbirliği karşısında önemli 2 puan kaybettiklerini belirtti.

        "Ne kadar iyi futbol oynadınız dersen çok iyi olmasa da işi iyi götürdük." diyen Sağlam, özellikle maçın ikinci yarısında oyunun gidip geldiğini aktardı.

        Maçın son bölümünde talihsizlikler yaşadıklarına işaret eden Sağlam, şunları söyledi:

        "Son dakikada ikinci golde maalesef kalabalık gelen rakip oyuncuları kontrol edemedik. Orada bir paylaşım hatası, bir sorumsuzluk yüzünden beklentimize, belki de hak ettiğimiz üç puana ulaşamadık. Çok üzgünüz. Maçlar berabere bitebilir, hatta kaybedebilirsiniz ama böyle pisi pisine giden iki puanı inşallah sezon sonunda aramayız. Ama futbol maalesef böyle bir oyun. Futbolu daha izlenir yapan, güzel yapan tarafı da bu herhalde. Oyuncularım da hayal kırıklığı içerisinde ama daha ligin üçte birlik kısmı geçmedi. Birçok maç, buna benzer maçlar da oynayacağız bundan sonra ama yapmamız gereken bir iş var. O da bir an evvel kafayı kaldırıp, burada kaybettiğimiz iki puanı telafi edeceğimiz güzel bir karşılaşma var önümüzde ona hazırlanmak olacak. Bir şeyi çok erken yapmamız lazım. Bu maçın üzüntüsünü üzerimizden atıp Göztepe maçına çok iyi hazırlanmamız gerekiyor."

        - Gençlerbirliği cephesi

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu da zor maç olacağını bildiklerini belirterek, Kocaelispor'un güçlü kadrosu bulunduğunu, iyi bir stadyum ve iyi bir seyirciye sahip olduğunu dile getirdi.

        Özellikle ilk yarı tüm stratejilerinin Kocaelispor'un kenar oyunlarındaki rotasyonlarına karşılık verebilmek olduğuna değinen Kaloğlu, belirledikleri stratejilerin tuttuğunu, ilk yarıda Kocaelispor'u kalelerine çok yaklaştırmadıklarını kaydetti.

        İyi oynadıklarını düşündüğünü dile getiren Koloğlu, "Her şeyden önemlisi 2-0 geriye düşsek bile pes etmememiz beni çok mutlu etti. O yüzden oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu tip maçlar kolay maç değil. Emin adımlarla her hafta üstüne koyarak gidiyoruz. Sakat oyuncularımız da vardı. Sonradan oyuna soktuğumuz oyuncuları da korumak istedik. Birçok şey var ama yine de ona rağmen burada altın değerinde bir puan aldık." diye konuştu.​​​​​​​

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