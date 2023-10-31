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        Kocaeli'de "Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi

        Kocaeli'nin Körfez ve Derince ilçelerinde, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında kadınlar sabah yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 09:59 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:59
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        Kocaeli'de "Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi
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        Kocaeli'nin Körfez ve Derince ilçelerinde, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında kadınlar sabah yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, eş zamanlı olarak Körfez ve Derince ilçelerinde "Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü" düzenledi.

        İki farklı güzergahtan yürüyüşe başlayan kadınlar, Tütünçiftlik Sahili'nde buluştu.

        Yürüyüşte pembe kurdele ve pembe balonlarla hastalığa dikkat çekildi.

        Katılımcılara, meme kanserinin erken teşhisi ve hastalığı hakkında bilgi verildi.

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