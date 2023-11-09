Karamürsel'de fidanlar toprakla buluşturuldu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği kapsamında fidanlar toprakla buluştu.

Ereğli Mahallesi 100. Yıl Mehmetçik Hatıra Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, ormanlık alanların insanlara emanet ve geleceğe nefes olduğunu belirterek, iklim şartlarına uygun 100 selvi ve çınar fidanının dikildiğini söyledi.

Canbaba, daha sonra Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akın Atlıbatur, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Asım Yağcı, Karamürsel Orman İşletme Şefi Aşkın Akçin ve katılımcılarla fidanları dikti.