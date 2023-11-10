Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Kocaeli Ağaç Denizi Sanat Derneğince düzenlenen 2. Kocaeli Film Festivali sona erdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen kapanış programında Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'a, festival kapsamında "Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Filmi" seçilen "Buğday Tanesi"nin ödülü takdim edildi.

Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Özkul, öğretim üyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları dramaturgu Sevil Koç ve sanatseverin katılımıyla filmin gösterimi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Film Festivali İdari Direktörü Başar Alemdar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve tüm destekçilere teşekkür ederek, "Buğday Tanesi" filminin haksızlıklara ve ötekileştirilmeye karşı verdiği mücadeleyle engelli insanlara umut olduğunu kaydetti.

Şu anda Filistin'de ötekileştirilmeme mücadelesi veren bir halkın, katledilen çocukların, annelerin feryadını buradan bir kez daha kulaklara duyurmak istediklerini ifade eden Alemdar, sanatçılar olarak sinemanın ve sanatın evrensel dili ve yöntemiyle Filistin'deki bu soykırımı, insanlık dışı davranışı dile getirme sorumluluğunun farkında olduklarını bildirdi.