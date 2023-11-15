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        Vali Yavuz'dan Gebze'nin mahallerine ziyaret

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze ilçesine bağlı Mudarlı, Ovacık, Kadıllı, Cumaköy, Mollafenari ve Denizli mahallelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 09:25 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:36
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        Vali Yavuz'dan Gebze'nin mahallerine ziyaret
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze ilçesine bağlı Mudarlı, Ovacık, Kadıllı, Cumaköy, Mollafenari ve Denizli mahallelerini ziyaret etti.

        Beraberindeki kurum yetkilileriyle ziyaretlerini gerçekleştiren Yavuz, mahalle muhtarlarının eşliğinde kıraathane, muhtarlık binası ve köy konağında vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi.

        Vali Yavuz, vatandaşlara sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür ederek, Valilik ve bağlı birimler, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince kentte ciddi çalışmalar yapıldığını anlattı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerinin sürekli halkla iç içe olma, ihtiyaç ve sorunları yerinde tespit etme ve çözümlemeyle talimatlandırdığını aktaran Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olarak ekibimizle bugün sizleri ziyaret edip, ihtiyaç, sorun ve talepleri yerinde incelemek üzere yanınıza geldik." ifadesini kullandı.

        Yavuz, yol ve diğer altyapı sorunlarını büyük ölçüde azaltmış şehirlerden biri olduklarına değinerek, şunları kaydetti:

        "Altyapı sorunları hiçbir zaman bitmez biliyorsunuz, ne yaparsanız yapın eskir yenisini yapmanız gerekir ama belediyecilik anlamında başarılı hizmet sunulduğunu net şekilde söyleyebiliriz. Kocaeli yüz ölçümü itibarıyla Türkiye'deki en küçük ilk 10 ilden biridir ama ekonomik olarak şu an Türkiye'nin bir numarasıdır. Fiilen en çok vergi veren, hazineye vergi yatıran da İstanbul'dan sonra ikinci şehirdir. Kapasitesi, kurumsal iletişimi yüksek olan şehiriz. Bilişim Vadisi ya da Togg'un fikir ve sınai mülkiyet hakkı Gebze'de değil de başka yerde kurulabilirdi. Bu iki örnek bile Kocaeli'nin kıymetini, değerini ortaya koyuyor. Şehrimizin becerisi, başarısı ve çalışkanlığı, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve bakanlıklarımızın bu bölgeye olan ilgisini çekiyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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