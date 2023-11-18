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        KAISİAD üyeleri Darıca'da bir araya geldi

        Kars, Ardahan, Iğdır Sanayici ve İşadamlar Derneği (KAISİAD) üyeleri Darıca'da buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 14:44 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:48
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        KAISİAD üyeleri Darıca'da bir araya geldi
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        Kars, Ardahan, Iğdır Sanayici ve İşadamlar Derneği (KAISİAD) üyeleri Darıca'da buluştu.

        Darıca Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırılarda insanlık suçu işlediğini belirtti.

        İsrail'in Gazze'yi kadın, çocuk, bebek demeden bombaladığını anımsatan Tipioğlu, "Bunu kabul etmek mümkün değil. Türk milleti geçmişte olduğu gibi bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nerede mazlum varsa, nerede soykırıma uğrayan halk varsa aziz Türk milleti onların yanındadır. Bugün yine Filistin davasında en kişilikli, en omurgalı duruşu gösteren Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu, dün de böyleydi, bugün de böyle." ifadesini kullandı.

        Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da derneğin bölgede ekonomik ve sosyal projeler yürüten yapısı olduğunu anlattı.

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise toplantıya katılanlara teşekkür etti.

        Programa, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner, AK Parti İlçe Başkanı Köksal Şakar, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Çayırova İlçe Başkanı Binali Eriş, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Uğur Demir, İYİ Parti Darıca İlçe Başkanı Soner Kartal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcisi ile dernek üyeleri katıldı.

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