Kocaeli'de bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi hastanede öldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sokakta bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sokakta bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Doğan Mahallesi Asuman Sokak'ta yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bıçakla yaralandığı tespit edilen Öner İ. ambulansla kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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