Sakarya ve Kocaeli'de hekimler Gazze için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi

Sakarya ve Kocaeli'de hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" yaptı.

İzmit'teki tarihi Fevziye Camisi önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan hekimler ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Bulvarı'ndan Sabri Yalım Parkı'na kadar slogan atmadan yürüdü.

Grup adına burada basın açıklamasını okuyan Esedullah Kaya, her geçen gün Gazze'de daha fazla sivilin hedef alındığını, bilhassa kadın ve çocukların bu durumdan zarar gördüğünü belirterek, hayatını kaybedenlerin üçte ikisini kadınların ve çocukların oluşturduğunu söyledi.

Gazze'de 2 milyona yakın insanın yerinden edildiğini dile getiren Kaya, çalışır durumdaki hastane sayısının işgal öncesinden bu yana yarıya düştüğünü kaydetti.

Kaya, gelinen noktada kahraman hekim ve sağlık çalışanlarının üstün gayretlerinin bile yetersiz kaldığına işaret ederek, "Hastaların pek çoğu yerlerde yatırılıp tedavi edilmekte, tıbbi malzeme ve sağlık personeli eksikliğine bağlı olarak yetersiz sağlık hizmeti almaktadır." dedi.

Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye başta olmak üzere 36 sağlık personelinin esir alındığını ve akıbetlerinin bilinmediğini aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"Hiçbir savaş hukukunu tanımayan, 'dokunulmaz' gözetmeyen işgal hareketi, dur durak bilmeden, utanıp sıkılmadan yaptıkları zulmü daha da artırmakta, katliamlarına, bombalamalarına her gün bir yenisini eklemektedir. Neredeyse bütün dünya kamuoyu, mazlum Filistin coğrafyasının haline şahitliklerinin bir gereği olarak, bulundukları yerlerde, mitingler, protestolar düzenlemekte ve vicdan sahibi insan olmanın asgari gereğini yerine getirmektedirler. Bu itibarla Gazze meselesini, asla ve asla bir dinin veya ırkın meselesi olarak görmüyor, o coğrafya mazlumlarının, başta çocuklar olmak üzere masum sivillerden oluşan insanlar olduğunu vurguluyoruz. Siyasi görüşü, dini inancı, ideolojisi ne olursa olsun, vicdan sahibi her insan, gücü yettiği ölçüde bu katliama ses çıkarmalı, bu çerçevede gerçekleştirilen her türlü eyleme elinden geldiğince katkıda bulunmalıdır."

Kaya, hekimler ve sağlık çalışanları olarak insanı ve insanlığı yaşatmak uğruna kutsal bir mesleği icra ettiklerini vurgulayarak, "Bu misyonumuzun gereği olarak burada bulunuyor, insanlığın ölüp gittiği Gazze için hekim kimliğimizle önlüklerimizle nöbet tutuyoruz. Her cumartesi günü bu nöbetimizi tutmak için burada bir araya geleceğimizi tekrar ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yürüyüş, açıklamanın ardından sona erdi.

- Sakarya

Adapazarı'ndaki Yeni Cami önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önüne kadar slogan atmadan yürüdü.

Burada doktorlar adına açıklama yapan Prof. Dr. Ertuğrul Güçlü, İsrail'in, Filistin'de on yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulmün 7 Ekim'den bu yana soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlara ulaştığını söyledi.

Gazze'de sivil, hasta, hekim, çocuk, kadın fark etmeksizin büyük bir katliamın bütün dünyanın gözü önünde devam ettiğini belirten Güçlü, "İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal edilerek binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledilmiştir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek kuvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olunmuştur. Hekimler olarak İsrail'in saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına hekimlik mesleğine yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız." şeklinde konuştu.

Güçlü, "sessiz" yürüyüşlerinin bugün 20 ilde eş zamanlı yapıldığına değinerek, başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere dünyadaki tüm hekim, sağlık çalışanı ve vicdanlı insanları harekete geçmeye çağırdı.

Tüm meslektaşlarını, yapılan zulme açıktan desteğini bildiren ilaç firmalarını boykot etmeye davet eden Güçlü, "Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz. Sabırla ve azimle, hekimler olarak zulme karşı duranlar olacağız." dedi.