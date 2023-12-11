Kocaeli'de sobaya dökülen tinerin parlamasıyla yaralanan çocuk hastanede öldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sobaya dökülen tinerin parlamasıyla yaralanan 15 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

30 Kasım'da Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çırak olarak çalışan Ömer Girgin (15), tinerle sobayı yakmak istediği sırada meydana gelen parlamada yaralandı.

Yaralı çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Girgin, hastanedeki 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Çocuğun cenazesinin memleketi Ağrı'da toprağa verileceği öğrenildi.

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