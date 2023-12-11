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        Kocaeli'de sobaya dökülen tinerin parlamasıyla yaralanan çocuk hastanede öldü

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sobaya dökülen tinerin parlamasıyla yaralanan 15 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 18:21 Güncelleme: 11.12.2023 - 18:21
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        Kocaeli'de sobaya dökülen tinerin parlamasıyla yaralanan çocuk hastanede öldü
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sobaya dökülen tinerin parlamasıyla yaralanan 15 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        30 Kasım'da Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çırak olarak çalışan Ömer Girgin (15), tinerle sobayı yakmak istediği sırada meydana gelen parlamada yaralandı.

        Yaralı çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Girgin, hastanedeki 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Çocuğun cenazesinin memleketi Ağrı'da toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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