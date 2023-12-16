Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can, hayatını kaybetti

Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can, geçirdiği rahatsızlık sonucu 48 yaşında yaşamını yitirdi.

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir süredir tedavi altında olan Teknik Asbaşkanımız Ekrem Can, sabah saatlerinde hayatını kaybetmiştir. Camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun. Seni unutmayacağız Ekrem Can." ifadelerine yer verildi.