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        MHP Karamürsel İlçe Başkanı Göktekin, partililerle buluştu

        MHP Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin, partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 14:15 Güncelleme: 16.12.2023 - 14:18
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        MHP Karamürsel İlçe Başkanı Göktekin, partililerle buluştu
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        MHP Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin, partililerle bir araya geldi.

        İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda, partinin çeşitli kademelerinde görev yapan Muharrem Polat'a teşekkür plaketi verildi.

        Göktekin, yaptığı konuşmada, her şart ve koşulda teşkilatın yanında olan ve son seçimlerde de SKM Başkanı olarak görev yapan Muharrem Polat'a teşekkür etti.

        "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır." diyen Göktekin, "Bir olacağız, birlik olacağız. 'Cumhur İttifakı'na en büyük desteği Kocaeli'nden, MHP olarak vereceğiz. Ahde vefa, imandandır." ifadelerini kullandı.

        MHP'nin Karamürsel'de köklü geçmişinin bulunduğunu vurgulayan Göktekin, "Bu zamana kadar emek veren herkese, ayrı ayrı şükranlarımı sunarken, vefat eden değerli büyüklerimi rahmet ve dualarla anıyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri

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