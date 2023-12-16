Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası, Kocaeli'de başladı
Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası müsabakaları Kocaeli'de başladı.
Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası müsabakaları Kocaeli'de başladı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonunu tarafından Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 19 kulüp ve 2 ferdi bölgeden olmak üzere toplam 87 sporcu katılıyor.
Sporcuların, "Minikler", "Yıldızlar", "Gençler" ve "Büyükler" kategorilerinde yarışacağı şampiyona, yarın ödül töreniyle sona erecek.
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