Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası müsabakaları Kocaeli'de başladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunu tarafından Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 19 kulüp ve 2 ferdi bölgeden olmak üzere toplam 87 sporcu katılıyor.

Sporcuların, "Minikler", "Yıldızlar", "Gençler" ve "Büyükler" kategorilerinde yarışacağı şampiyona, yarın ödül töreniyle sona erecek.