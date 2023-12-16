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        Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

        Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası müsabakaları Kocaeli'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 14:20 Güncelleme: 16.12.2023 - 14:26
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        Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası, Kocaeli'de başladı
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        Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası müsabakaları Kocaeli'de başladı.

        Türkiye Buz Pateni Federasyonunu tarafından Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 19 kulüp ve 2 ferdi bölgeden olmak üzere toplam 87 sporcu katılıyor.

        Sporcuların, "Minikler", "Yıldızlar", "Gençler" ve "Büyükler" kategorilerinde yarışacağı şampiyona, yarın ödül töreniyle sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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