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        Kocaeli'de 141 bin 100 makaron ele geçirildi

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 141 bin 100 makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 15:03 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:13
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        Kocaeli'de 141 bin 100 makaron ele geçirildi
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 141 bin 100 makaron ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada, 141 bin 100 makaron, 54 kilogram kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi, tütün kıyma makinesi ve hava kompresörü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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