Kocaeli'de 141 bin 100 makaron ele geçirildi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 141 bin 100 makaron ele geçirildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 141 bin 100 makaron ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 141 bin 100 makaron, 54 kilogram kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi, tütün kıyma makinesi ve hava kompresörü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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