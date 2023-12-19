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        Kocaelispor - Bodrum FK: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 22:48 Güncelleme: 19.12.2023 - 22:50
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        Kocaelispor - Bodrum FK: 1-1
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        STAT: Yıldız Entegre Kocaeli

        HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin Tetik

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci- Oğuz Ceylan, Burak Öksüz, Emir Ortakaya (Dk.84 Yusuf Abdioğlu), Atila Turan, Mert Çölgeçen (Dk. 63 Fofana), Yusuf Cihat Çelik (Dk.69 Kouakou), Beridze (Dk.45 Cem Ekinci), Amaral (Dk.45 Yusuf Emre Gültekin), Candeias, Atabey Çiçek

        BODRUM FK: Diogo Sousa- Üzeyir Ergün, Celustka, Süleyman Özdamar (Dk.10 Omar İmeri), Ali Aytemur, Erkan Değişmez, Samet Yalçın, Mohammed, Burak Çoban(Dk.90 Brazao), Kenan Özer (Dk.63 Celal Dumanlı), Gökdeniz Bayrakdar

        GOLLER: Dk.53 Kenan Özer (P) (Bodrum FK)- Dk. 74 Candeias (P) (Kocaelispor)

        SARI KARTLAR: Omar İmeri, Diogo Sousa (Bodrum FK), Beridze, Oğuz Ceylan, Atila Turan (Kocaelispor)

        1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Kocaelispor, evinde konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

        50'nci dakikada Kenan Özer, Burak Öksüz'ün müdahalesi sonrasında Kenan Özer yerde kaldı. Pozisyonu VAR sisteminden inceleyen hakem Mehmet Türkmen, pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi.

        53'üncü dakikada penaltıyı kullanan Kenan Özer, maçın ilk golünü kaydetti: 0-1.

        72'nci dakikada Candeias'ın kullandığı serbest vuruş sonrasında ceza sahasında oluşan karambolde Kocaelisporlu Burak Öksüz yerde kaldı. Pozisyonu yakın mesafeden gören hakem Mehmet Türkmen, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

        74'üncü dakikada penaltıyı kullanan Candeias, skoru eşitledi: 1-1.

        Maç 1-1 beraberlikle sona erdi

        DHA-Spor - Türkiye-Kocaeli / İzmit - Dinçer AKBİR

        2023-12-19 22:42:11

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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