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        Kocaeli'de SMA hastaları için konulan kumbarayı çalan 2 kişi tutuklandı

        Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir iş yerine Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarına destek için konulan kumbarayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 09:36 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:36
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        Kocaeli'de SMA hastaları için konulan kumbarayı çalan 2 kişi tutuklandı
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        Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir iş yerine Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarına destek için konulan kumbarayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık'ta Yavuz Sultan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde SMA hastaları için yardım toplanan kumbaranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

        İncelemeler sonucu hırsızlık şüphelileri S.Ç, İ.M.D. ve yaşı 18'den küçük olan S.U. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.U. ve İ.M.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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