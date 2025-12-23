DMD hastası Uras Ege'nin ailesi, çocuklarının akranlarıyla oynayabileceği günler için mücadele ediyor

Kocaeli'de Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 4 yaşındaki Uras Ege Tekin'in ailesi, çocuklarının da arkadaşları gibi özgürce oynayabilmesi için başlattıkları yardım kampanyasının sonuç vermesini umut ediyor.

Doğumdan sonra bebeklere yapılan rutin kan tahlilleri sırasında Uras Ege'ye "kas erimesi" olarak bilinen DMD hastalığı teşhisi konuldu. Uras Ege'nin ailesi, yurt dışında uygulanan gen tedavisinin maliyetinin yüksek olması sebebiyle Kocaeli Valiliğinden onaylı yardım kampanyası başlattı.

Hastalığının belirtileri yüzünden arkadaşlarıyla oyun oynarken fiziksel kısıtlarla mağduriyetler yaşayan Uras Ege, yurt dışında alacağı gen tedavisi sonrasında akranları gibi dilediği gibi koşup zıplamak istiyor.

Anne Sibel Tekin, AA muhabirine, hastalığı Uras Ege 1 yaşına yaklaşırken rutin tahliller esnasında tesadüfen öğrendiklerini, bebekliğinde anlaşılmayan belirtilerin son dönemlerde ortaya çıkmaya başladığını anlattı.

Yaklaşık 2-3 aydır ortaya çıkan belirtilere değinen Tekin, "Uras Ege çift ayak zıplayamıyor maalesef, dans etmeyi seviyor, müziği çok seviyor, eğlenmeyi çok seven pozitif bir çocuk. Kreşe gidiyor rutin hayatında. Arkadaşları çift ayak zıplarken arkadaşının elinden tutuyor deniyor, deniyor. O kadar azimli ki görseniz ama yapamıyor." diye konuştu.