        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 16:43 Güncelleme: 22.12.2025 - 16:43
        Kocaeli'de 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan S.Ç'yi İzmit'te yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

