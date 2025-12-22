Kocaeli'den kısa kısa

Karamürsel ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla etkinlik düzelendi.

A. Gazanfer Bilge İşitme Engelliler Ortaokulunda yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan rehber öğretmeni Işıl Ağartan, yerli üretime katkı sağlamanın ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmanın herkesin görevi olduğunu bildirdi.

Programda yöresel ürünler sergilendi, öğrenciler tarafından gösteriler yapıldı. Etkinlik sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Başdemir, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kızmaz, okul müdürü Atilla Türkkal, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

- "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" il finali yapıldı

Kocaeli'de, "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" il finali, Dilovası ilçesinde gerçekleştirildi.