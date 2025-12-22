Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek

        Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında yarın sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 12:54 Güncelleme: 22.12.2025 - 12:54
        Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek
        Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında yarın sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

        Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 15.00'te başlayacak.

        Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Karacabey Belediye Spor'u 2-1 mağlup ederek gruplara kalma başarısı gösteren Kocaeli temsilcisi, Çaykur Rizespor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Erzurumspor FK, Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile C Grubu'nda yer alıyor.

        Format gereği gruptaki takımlardan 4'ü ile maç yapacak yeşil-siyahlılar, Erzurumspor FK karşılaşmasından sonra sırasıyla Gaziantep FK, Beşiktaş ve Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile mücadele edecek.

        Kocaelispor, geçen sezon Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK ile oynadığı karşılaşmalarda sahasında 1-0 galip gelirken, deplasmandaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

        Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası gruplarında Kocaelispor, D Grubu'nu 3. sırada, Erzurumspor FK ise B Grubu'nu 5. sırada tamamlayarak turnuvaya veda etmişti.

        Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska ve Serdar Dursun ile Angola'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Show karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

