        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 10:39 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:39
        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

        Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'nda 2 otomobil ve 1 panelvanın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan biri çocuk 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bulvarda bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

