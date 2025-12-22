Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'nda 2 otomobil ve 1 panelvanın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan biri çocuk 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bulvarda bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.