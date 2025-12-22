Kocaeli'de hasta taşıyan ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Ambulansın devrildiği kazada yaralanan 3 sağlık personeli, ambulanstaki hasta ile minibüste bulunan 2 kişi, Kocaeli Devlet ve Kocaeli Şehir hastanelerine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kadıköy Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde sürücüleri henüz belirlenemeyen Kartepe ilçesinden Kocaeli Devlet Hastanesine hasta nakli yapan 41AGP 315 plakalı ambulans ile 16 AP 107 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı.

