Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de hasta taşıyan ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu 3'ü sağlık personeli, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 07:34 Güncelleme: 22.12.2025 - 07:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de hasta taşıyan ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu 3'ü sağlık personeli, 6 kişi yaralandı.

        Kadıköy Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde sürücüleri henüz belirlenemeyen Kartepe ilçesinden Kocaeli Devlet Hastanesine hasta nakli yapan 41AGP 315 plakalı ambulans ile 16 AP 107 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ambulansın devrildiği kazada yaralanan 3 sağlık personeli, ambulanstaki hasta ile minibüste bulunan 2 kişi, Kocaeli Devlet ve Kocaeli Şehir hastanelerine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaçmak isterken yakalandı, suçunu itiraf etti
        Kaçmak isterken yakalandı, suçunu itiraf etti
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Galatasaray üç puanı üç golle aldı!
        Galatasaray üç puanı üç golle aldı!
        Yat karayolunu kapattı. Sürücüler şaşkına döndü
        Yat karayolunu kapattı. Sürücüler şaşkına döndü
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Denizli ve Çetin'den G.Saray maçı için flaş yorum!
        Denizli ve Çetin'den G.Saray maçı için flaş yorum!
        Buruk'tan transfer sözleri: Bölge bölge açıkladı!
        Buruk'tan transfer sözleri: Bölge bölge açıkladı!
        Avrupa'da Napolyon avı
        Avrupa'da Napolyon avı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Aşkı yalanlamadılar
        Aşkı yalanlamadılar
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!

        Benzer Haberler

        7 kez üst üste Türkiye şampiyonu olmuştu, bugün sporu bıraktı Burak Demirbo...
        7 kez üst üste Türkiye şampiyonu olmuştu, bugün sporu bıraktı Burak Demirbo...
        Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Selçuk İnan: Kupa hedefimiz var
        Selçuk İnan: Kupa hedefimiz var
        Başiskele'de cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürütülüyor
        Başiskele'de cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürütülüyor
        Darko Churlinov: "Son 2-3 maçta kendimi buldum" Kocaelisporlu futbolcu Dark...
        Darko Churlinov: "Son 2-3 maçta kendimi buldum" Kocaelisporlu futbolcu Dark...
        Selçuk İnan: "Hayatımda hiç bahis oynamadım" Kocaelispor Teknik Direktörü S...
        Selçuk İnan: "Hayatımda hiç bahis oynamadım" Kocaelispor Teknik Direktörü S...