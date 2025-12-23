Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 00:07 Güncelleme: 23.12.2025 - 00:07
        Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Yeşilova Mahallesi Boğazova Caddesi'nde A.D. idaresindeki 50 NC 135 plakalı otomobil ile A.S. yönetimindeki 12 AJ 101 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle Boğazova Caddesi'nde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

