        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de iki kamyon çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda inşaat demiri yüklü iki kamyonun çarpıştığı kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 20:12 Güncelleme: 22.12.2025 - 20:12
        Ö.S. idaresindeki 41 AVV 717 plakalı hurda inşaat demiri yüklü kamyon ile E.S. yönetimindeki 41 VU 150 plakalı aynı yüke sahip kamyon, Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada yaralanan Ö.S, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle cadde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

