Kocaeli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kocaeli'de, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada çarptırıldığı hapis cezası kesinleşen hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada mahkemece hakkında verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen M.K'nin kentte olduğunu tespit etti.

Ekipler, Başiskele ilçesinde düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.

M.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.