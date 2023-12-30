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        Milli şair Mehmet Akif Ersoy, Karamürsel'de anıldı

        Karamürsel ilçesinde, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 11:20 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:22
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        Milli şair Mehmet Akif Ersoy, Karamürsel'de anıldı
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        Karamürsel ilçesinde, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi.

        Karamürsel El Ele Derneği tarafından Karamürsel Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirilen anma tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Daha sonra törene konuşmacı olarak katılan emekli imam hatip İsmail Salim, şair ve yazar kimliğinin yanı sıra ahlaki duruşu ve mücadele azmiyle Türk milletinin örnek aldığı Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, düşünce dünyası, yazıları ve eserlerine dair sunum gerçekleştirdi.

        Anma töreni ney dinletisi ve oratoryo gösterisinin ardından sona erdi.

        Programa, Karamürsel El Ele Derneği Başkanı Melih Mercan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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