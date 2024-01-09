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        Hırsızlık ve mala zarar verme suçlamasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de hırsızlık ve mala zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:06 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:06
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        Hırsızlık ve mala zarar verme suçlamasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'de hırsızlık ve mala zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak'ta İzmit ilçesinde işlenen motosiklet hırsızlığı ve mala zarar verme suçlarına ilişkin aranan şüpheli A.S, dün Gölcük ilçesinde yakalandı.

        İşlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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