Hırsızlık ve mala zarar verme suçlamasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı Kocaeli'de hırsızlık ve mala zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kocaeli'de hırsızlık ve mala zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak'ta İzmit ilçesinde işlenen motosiklet hırsızlığı ve mala zarar verme suçlarına ilişkin aranan şüpheli A.S, dün Gölcük ilçesinde yakalandı.

İşlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.