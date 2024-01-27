Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor

        Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Başiskele ilçesinde hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 08:50 Güncelleme: 27.01.2024 - 08:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Başiskele ilçesinde hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un öncüsü olduğu proje doğrultusunda şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelli bireyler, öksüz ve yetimler ziyaret edilerek, gönül köprüleri kuruluyor.

        Başiskele'de 10 aileyi ziyaret eden Vali Yardımcısı Ali Ada, Vali Yavuz'un selamını ileterek, hane halkını dinledi.

        Ada, ailelerin ihtiyaç durumları konusunda ilgili birimleri bilgilendireceğini ifade ederek, gerekenlerin yapılacağını kaydetti.

        Ada, mahallelerde karşılaştığı vatandaşlarla ve çocuklarla da sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        Türkiye'ye F-16 satışına onay
        Türkiye'ye F-16 satışına onay
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        ABD karıştı: 25 eyaletten Biden'a karşı bildiri
        ABD karıştı: 25 eyaletten Biden'a karşı bildiri
        Fenerbahçe, Çağlar'ı duyurdu!
        Fenerbahçe, Çağlar'ı duyurdu!
        Uraloğlu: Ankara-İstanbul arası 80 dakika olacak
        Uraloğlu: Ankara-İstanbul arası 80 dakika olacak
        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
        Deprem bölgesinde konutlar şubattan itibaren teslim edilecek
        Deprem bölgesinde konutlar şubattan itibaren teslim edilecek
        Messi çılgınlığı!
        Messi çılgınlığı!
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Bakan Güler: Terör koridorunu parçaladık
        Bakan Güler: Terör koridorunu parçaladık
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kocaeli'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kocaeli'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Kocaeli'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Babacan: İş birliğine tamamen de kapıyı kapatmış değiliz
        Babacan: İş birliğine tamamen de kapıyı kapatmış değiliz
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de konuştu:
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kocaeli'de konuştu:
        Kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
        Kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
        Müstehcen yayın yapan kadın serbest
        Müstehcen yayın yapan kadın serbest