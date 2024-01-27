Kocaeli'de "Gönülden Gönüle" projesinde hane ziyaretleri sürüyor

Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Başiskele ilçesinde hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un öncüsü olduğu proje doğrultusunda şehit yakınları, gaziler, yaşlılar, engelli bireyler, öksüz ve yetimler ziyaret edilerek, gönül köprüleri kuruluyor.

Başiskele'de 10 aileyi ziyaret eden Vali Yardımcısı Ali Ada, Vali Yavuz'un selamını ileterek, hane halkını dinledi.

Ada, ailelerin ihtiyaç durumları konusunda ilgili birimleri bilgilendireceğini ifade ederek, gerekenlerin yapılacağını kaydetti.

Ada, mahallelerde karşılaştığı vatandaşlarla ve çocuklarla da sohbet etti.