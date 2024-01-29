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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar yağışı etkili oluyor

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 00:52 Güncelleme: 29.01.2024 - 01:04
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar yağışı etkili oluyor
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Otoyolun Körfez geçişi Sevindikli mevkisinde yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Öte yandan İzmit'in yüksek kesimlerinde de aralıklı kar yağışı sürüyor.

        Trafik ekipleri, yağış ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundukları sürücüleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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