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        Kocaeli'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 20:34 Güncelleme: 30.01.2024 - 20:34
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        Kocaeli'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Adem Yavuz Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 RH 937 plakalı otomobilin motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı.

        Durumu fark eden sürücü aracını durdurdu.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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