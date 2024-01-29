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        Gölcük'te apartmanda çıkan baca yangını söndürüldü

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 23:22 Güncelleme: 29.01.2024 - 23:23
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        Gölcük'te apartmanda çıkan baca yangını söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Donanma Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanda baca yangını çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında baca kısmında hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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