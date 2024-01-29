Gölcük'te apartmanda çıkan baca yangını söndürüldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Donanma Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanda baca yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında baca kısmında hasar oluştu.

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