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        Ters yönde giren alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 4 yaralı

        KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi D-100 kara yolunda ters yönde ilerleyen hafif ticari aracın çarpıştığı bir diğer hafifi ticari araç devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 02:45 Güncelleme: 26.01.2025 - 02:50
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        Ters yönde giren alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 4 yaralı
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        KOCAELİ’nin Kartepe ilçesi D-100 kara yolunda ters yönde ilerleyen hafif ticari aracın çarpıştığı bir diğer hafifi ticari araç devrildi. Seyir halindeki otomobilin de iki araca çarptığı kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Yapılan kontrolde ters istikamette giden hafif ticari aracın sürücüsü H.K.’nın 1.86 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 kara yolu İstasyon Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden A.K. yönetimindeki 77 ACK 037 plakalı hafif ticari araç ile yan yoldan D-100 kara yoluna giren ve ters istikamette ilerleyen H.K. idaresindeki 41 HK 383 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 77 ACK 037 plakalı hafif ticari araç devrildi. Arkalarından gelen G.Ç. yönetimindeki 41 EJ 571 plakalı otomobil de duramayarak, kaza yapan araçlara çarptı.

        Kara yolundaki diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle sürücü A.K. ve A.K. isimli çocuk ile R.N. devrilen hafifi ticari araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından A.K., A.K. ve R.N. hastaneye kaldırıldı.

        TERS İSTİKAMETTE GİDEN SÜRCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

        Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde ters istikamette ilerleyen sürücü H.K.’nın 1.86 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaralı olan H.K. da ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

        İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPANINCA ARAÇ YOĞUNLUĞU OLUŞTU

        Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde 2 şerit bir süre trafiğe kapandı. Bu nedenle araçların yönlendirildiği D-100 yan yolda trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri tarafından araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri
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        Galeri
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