Kocaeli'de "Uzaktan Enerji İzleme Sistemi" ile tasarruf sağlanıyor

İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 8 yıl önce hizmete alınan "Uzaktan Enerji İzleme Sistemi" ile enerjinin kesintisiz ve tasarruflu kullanılması sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bünyesindeki tesis, parklar ve millet bahçelerindeki enerjinin verimli kullanılması amacıyla 2017 yılında "Uzaktan Enerji İzleme Sistemi" kurdu.

Enerji İzleme Merkezi'nde, belediyece tesis edilen 47 üst geçit 380 kamera ile 24 saat izleniyor, geçitlerdeki 231 yürüyen merdiven ve 88 asansörün takibi gerçekleştiriliyor.

Yetkili personel, geliştirilen sistemin yüklü olduğu telefon, tablet ya da bilgisayardan müdahaleyle, bulunduğu yerden arıza ve kesintilerin tespitini yapıyor, akıllı aydınlatma sistemi kurulan tesislerde güç değerlerini ayarlayabiliyor.

Kentteki tesislerde kesintisiz ve tasarruflu enerji kullanılması sağlayan sistem, enerji, yakıt, zaman ve insan gücünden de tasarruf sağlamasıyla ön plana çıkıyor.

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Büyükşehir Belediyesi Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü Enerji İzleme Merkezi Şefi Serkan Yaman, merkez olarak belediyeye ait tesislere 24 saat uzaktan erişim sağlayarak vatandaşlara daha iyi ve hızlı hizmet sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Uzaktan erişim sağladıkları tesisler arasında yürüyen merdiven ve asansörler başta olmak üzere bazı aydınlatma tesislerinin de yer aldığını anlatan Yaman, "Belediyemizce tesis edilen 47 üst geçit 380 kamera ile 7/24 uzaktan izlenmekte olup bunlarda yer alan 28 yürüyen merdiven ve 88 asansörün takibi gerçekleştirilmektedir." diye konuştu.

Yaman, asansörlerde bulunan bas-konuş sistemiyle asansörde mahsur kalan vatandaşların merkezle irtibat kurabildiğini, merkezdeki çalışanların içerideki vatandaşlara durumla ilgili anbean bilgi vermesiyle paniğin önüne geçildiğini anlattı.

Belediyenin, halkın kullanımına sunduğu sahil, yürüyüş yolu, spor alanları, park ve millet bahçeleri gibi 164 tesiste aydınlatma sistemlerinin merkezden takip edilerek arıza durumlarının tespit edilebildiğini kaydeden Yaman, şöyle devam etti: