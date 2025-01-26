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        Antalyaspor - Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM

        Antalyaspor - Beşiktaş maçı canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor. Beşiktaş, "BAY" haftası öncesinde galibiyet hedefliyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.01.2025 - 14:58 Güncelleme: 26.01.2025 - 15:05
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        SAAT: 16.00

        STAT: Corendon Antalya Stadı

        HAKEM: Oğuzhan Çakır

        YAYIN: beIN Sports 1

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        Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Erdal, Kaluzinski, Larsson, van de Streek, Samudio, Djenepo.

        Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Semih.

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

        Ligde çıktığı 19 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 31 puanla 6. sırada bulunuyor.

        Son 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik yaşayan siyah-beyazlılar, 2025 yılında tüm kulvarlarda oynadığı 5 maçta 3 kez sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş, 2 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

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        Siyah-beyazlılar, "BAY" haftası öncesinde 3 puan hedefliyor.

        Akdeniz temsilcisi ise ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgi sonucunda topladığı 21 puanla 14. basamakta yer aldı.

        SOLSKJAER, SÜPER LİG'DE İLK MAÇINDA

        Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'deki ilk maçına Antalyaspor deplasmanında çıktı.

        Norveçli teknik adam, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk sınavına UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao karşısında çıktı.

        İspanyol ekibini etkili oyunun yanı sıra 4-1 gibi farklı skorla geçen "Kara kartal"da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ligdeki ilk maçında da Antalya deplasmanında 3 puan hedefliyor.

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        EKSİKLER

        Beşiktaş’ta 3 futbolcu, Onvo Antalyaspor önünde formasından uzak kaldı.

        Siyah-beyazlılarda tedavileri süren savunma oyuncuları Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç mücadelede görev yapamıyor.

        CEZA SINIRINDAKİLER

        Beşiktaş'ta 5 oyuncu, Antalyaspor maçında sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        Ligde üçer sarı kartı bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile, Akdeniz ekibi önünde kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

        Beş oyuncu, cezalı olması durumunda Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynanacak karşılaşmada formasından uzak kalacak.

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