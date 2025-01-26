Kocaeli'de 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından hakkında 20 yıl 2 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. (39) düzenlenen operasyonla Gebze ilçesinde yakalandı.

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