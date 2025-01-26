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        Kocaeli'de 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 20 yıl 2 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 14:48 Güncelleme: 26.01.2025 - 14:52
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        Kocaeli'de 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de hakkında 20 yıl 2 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından hakkında 20 yıl 2 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. (39) düzenlenen operasyonla Gebze ilçesinde yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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