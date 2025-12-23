Kocaeli'de mahalle sakinleri eğitimlerle afetlere karşı bilinçlendiriliyor

Kocaeli’de hayata geçirilen proje kapsamında eğitim alan mahalle sakinleri, deprem başta olmak üzere olası afetlere karşı bilinçlendiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 2016 yılında başlatılan "Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık" projesi kapsamında eğitimler sürüyor.

Mahalle sakini kanaat önderleri, muhtarlar, öğretmenler, imamlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve velilerin hedef kitle olarak belirlendiği projede, afetlere karşı dirençli bir toplumun oluşturulması hedefleniyor.

AFAD'dan 2019'da "Uygulanabilir En İyi Afet Uygulaması" ve Marmara Belediyeler Birliğinden 2020'de "AFET Dalında Altın Karınca" ödülü alan projeden 10 ilçede hedef kitle olarak belirlenen mahalle sakinleri yararlandı.

Bu kapsamda Çayırova ilçesinde 270 vatandaşın katılımıyla düzenlenen eğitimde, KOÜ akademisyenleri ve AFAD eğitmenleri tarafından "Afetler Karşısında Dirençli Toplum Olmak", "Afet Farkındalık Eğitimi" ve "Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi" konularında bilgi verildi.

İki gün sürecek eğitimlerde yarın, ilçeye getirilen konteynerdeki güvenli yaşam odasında, eşyaların nasıl sabitleneceği öğretilecek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri ilk yardım ve uygulamalı yangın eğitimi verecek. - "Mahalle halkı afetlere hazır olduğunda Türkiye de afetlere hazır olacak" Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, AA muhabirine, mahalle halkı afetlere hazır olduğunda Türkiye'nin de afetlere hazır olacağını dile getirdi. Türkiye'nin afet riski olan ülkeler arasında yer aldığı için bu tarz eğitimleri önemsediklerini dile getiren Soba, "Biz de merkezi hükümetin yaptığı çalışmaları da yerel halkı da desteklemeye çalışıyoruz. Ülkemiz hazırlanırken biz de şehrimizi afetlere hazırlamaya, toplumu bu anlamda bilinçlendirmeye, sivil toplum kuruluşlarını da işin içine dahil etmeye çalışıyoruz." dedi. Soba, bir taraftan kentsel dönüşümle yapı stokunu yenilerken diğer taraftan vatandaşı ve sivil toplum örgütlerini bilgilendirdiklerini, afetle karşılaşıldığında nasıl organize olunacağına dair eğitimler verdiklerini anlattı.

- "Kırılgan toplumlarda afetin etkileri katlanarak artar" KOÜ Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya, dirençli toplumların afetin sonuçlarıyla mücadele etmede iyi etken olduğunu vurgulayarak, kırılgan toplumlarda afet etkilerinin katlanarak arttığını ve iyileşme sürecinin de çok yavaş ilerlediğinin altını çizdi. Kırıkkaya, "Bunu 6 Şubat depremlerinde maalesef çok yakından yaşadık. Afete dirençli toplum, afetlerden daha az zarar görebilen, afetin oluşturduğu zararla başa çıkma yeteneği olan, afet sonrası olağan döneme daha hızlı dönebilen toplum olacak." diye konuştu. KOÜ Afet Acil Hazırlık Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Serpil Gerdan da proje kapsamında 3 bin kişiye verilen eğitimlerin, temel afet bilincinin yanı sıra ilk yardım ve yangına müdahale gibi basit tehlikelere yönelik farkındalığı da kapsadığını belirtti. Burada en büyük farklılığın eğitime katılanların kendi yaşam çevreleri içerisinde saha uygulamasına çıkmaları olduğunu aktaran Gerdan, "Teorik olarak aldıkları bilgileri sahada uygulamaya dönüştürebilmeleri. Burada da kendi ilçelerinin mahallesinde dolaşarak kendilerini bekleyen tehlikeler neler ve onların çözümü için bir vatandaş olarak kendileri ne yapabilirler, bu konu hakkında soruyorlar, düşünüyorlar ve farkındalık geliştirmiş oluyorlar." ifadelerini kullandı.