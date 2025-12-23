Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Karamürsel 100. Yıl MTAL ve Teknosin mesleki eğitimde işbirliği yapacak

        Kocaeli'de, Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ile endüstriyel kodlama ve markalama alanında çözümler sunan Teknosin firması arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 15:33 Güncelleme: 23.12.2025 - 15:37
        Okuldan yapılan açıklamaya göre, işbirliği sayesinde okulun öğrencileri, kodlama ve markalama teknolojilerini sektör temsilcisinden öğrenme fırsatı bulacak.

        İşbirliği protokolü imza töreni, Dilovası ilçesinde yer alan Teknosin fabrikasında yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen okul müdürü Sabit Mehmet Limon, protokole göre öğrencilerin Teknosin fabrikasında gerçek üretim disipliniyle beceri eğitimi ve staj yapacağını kaydetti.

        Burada stajını başarıyla tamamlayan öğrencilere, mezuniyet sonrası işe alımlarda pozitif ayrımcılık uygulanacağını aktaran Limon, alan şefleri ve öğretmenlerin, sektördeki en güncel teknolojileri sahada inceleyerek bilgilerini güncelleyeceğini bildirdi.

        Fabrika müdürü Tolga Yağlı da işbirliği sayesinde donanımlı teknisyenlerin yetişmesini sağlayacaklarını ifade ederek, birlikteliği okul-sanayi işbirliğinin en somut ve güçlü örneklerinden biri olacağını kaydetti.

        Konuşmaların ardından fabrika ve okul yetkilileri işbirliği protokolünü imzaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

