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        Kocaeli'de servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit İlçesinde servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 22:29 Güncelleme: 29.01.2024 - 22:34
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        Kocaeli'de servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit İlçesinde servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Körfez Mahallesi Rafet Karacan Bulvarı'nda seyreden T.A. idaresindeki 41 AED 662 plakalı otomobil, kavşakta K.B'nin kullandığı 41 P 2492 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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