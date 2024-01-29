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        Kocaeli'de uçurama devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 16:25 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:43
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        Kocaeli'de uçurama devrilen kamyonun sürücüsü öldü
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        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Metehan Şahin'in (25) kullandığı 54 B 8007 plakalı vinç kamyon, Hacıosman Mahallesi Nihal Atsız Sokak'ta yokuştan inerken uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaşamını yitirdiği belirlenen sürücünün cenazesi, hurdaya dönen aracın altından itfaiye erlerince çıkarıldı.

        Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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