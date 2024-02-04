Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, kasten yaralama suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.H'yi (35), düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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