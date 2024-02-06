Kocaeli'de ocak ayında çeşitli suçlardan aranan 794 kişi yakalandı

Bu faaliyet neticesinde çeşitli suçlardan aranan 794 şüpheli yakalanarak haklarında adli ve idari işlemler yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca haklarında adli makamlar tarafından arama kararı verilen kişilerin yakalanmasına yönelik ocak ayında huzur ve güven uygulamaları ile yol kontrolleri gerçekleştirildi.

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