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        Kocaeli'de ocak ayında çeşitli suçlardan aranan 794 kişi yakalandı

        Kocaeli'de geçen ay çeşitli suçlardan aranan 794 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 12:59 Güncelleme: 06.02.2024 - 12:59
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        Kocaeli'de ocak ayında çeşitli suçlardan aranan 794 kişi yakalandı
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        Kocaeli'de geçen ay çeşitli suçlardan aranan 794 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca haklarında adli makamlar tarafından arama kararı verilen kişilerin yakalanmasına yönelik ocak ayında huzur ve güven uygulamaları ile yol kontrolleri gerçekleştirildi.

        Bu faaliyet neticesinde çeşitli suçlardan aranan 794 şüpheli yakalanarak haklarında adli ve idari işlemler yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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