Horoz dövüştürenlere baskın; 224 bin TL ceza kesildi

Jandarma İl Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, horoz dövüşü üzerinden bahis oynayanlara yönelik baskın gerçekleştirdi. Bahis oynamaktan hakkında işlem yapılan 35 kişiye 224 bin 875 TL idari para cezası kesildi. El konulan 12 horoz da Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

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