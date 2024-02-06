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        Horoz dövüştürenlere baskın; 224 bin TL ceza kesildi

        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde horoz dövüşü üzerinden bahis oynayan 35 kişiye 224 bin 875 TL idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 12:18 Güncelleme: 06.02.2024 - 12:25
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        Horoz dövüştürenlere baskın; 224 bin TL ceza kesildi
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        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde horoz dövüşü üzerinden bahis oynayan 35 kişiye 224 bin 875 TL idari para cezası kesildi.

        Jandarma İl Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, horoz dövüşü üzerinden bahis oynayanlara yönelik baskın gerçekleştirdi. Bahis oynamaktan hakkında işlem yapılan 35 kişiye 224 bin 875 TL idari para cezası kesildi. El konulan 12 horoz da Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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